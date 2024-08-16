Предприниматели Подмосковья получили 98 объектов недвижимости за 1 рубль с января

В 2024 году предпринимателям Московской области предоставили около 100 объектов в рамках региональной программы «Недвижимость за 1 рубль». Этой программой могут воспользоваться малые и средние предприятия.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что в этом году в программе приняли участие 58 предпринимателей. Общий объем инвестиций в их проекты составит 268 миллионов рублей, а реализация этих проектов позволит создать около 300 новых рабочих мест.

Она также добавила, что информацию о доступных объектах можно найти на инвестиционной карте Подмосковья, где сейчас отображены данные о 190 объектах. Например, предприниматель из Балашихи в этом году получил помещение на улице Свердлова, которое использовал для открытия пункта работы с электронными площадками и маркетплейсами.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что все объекты, предоставляемые в аренду бизнесу, требуют ремонта или реконструкции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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