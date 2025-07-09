Предприниматели Подмосковья получили 330 млн рублей льготных кредитов с января

Подмосковные предприниматели получили льготные кредиты в Московском областном фонде микрофинансирования на общую сумму более 330 миллионов рублей с начала года.

Как рассказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, всего в областном фонде микрофинансирования работает 14 программ, которые дают возможность предпринимателям получать кредиты на сумму до пяти миллионов рублей на срок до трех лет.

«В первом полугодии Фонд выдал 160 займов предпринимателям Подмосковья на общую сумму 333,5 миллиона рублей. Программа „Социальный бизнес“ стала наиболее востребованной в этом периоде», — сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что в рамках программы «Социальный бизнес» в регионе выдали 47 займов на сумму 61,5 миллиона рублей. Среди получателей — медцентр «Новая Медицина Шатура», а также компания «Ивантеевский Элеватормельмаш».

Узнать больше о программах поддержки фонда можно по ссылке.