Предприниматели Подмосковья подали свыше 100 заявок на субсидии за неделю

Прием заявок на субсидии на покупку и лизинг оборудования начался в Подмосковье в июле. За неделю за поддержкой обратились более 100 предпринимателей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, заявки будут принимать до 31 июля. Из 102 желающих 18 предпринимателей уже получали поддержку ранее, все остальные обратились за ней впервые.

«Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. За неделю с момента старта программы Мининвест получил уже 102 заявки от предпринимателей на общую сумму 300 миллионов рублей», — добавила она.

Субсидия дает возможность предпринимателям компенсировать до пяти миллионов рублей и до 50% затрат на покупку оборудования. Подробнее о поддержке можно узнать по ссылке.

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