Предприниматели Подмосковья подали 32 тысячи заявов через комплексный онлайн-сервис

Предприниматели Подмосковья подали более 32 тысяч заявок в рамках комплексного онлайн-сервиса для взаимодействия с контрольными органами. Из них более семи тысяч заявлений поступило с начала этого года.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис заработал три года назад. С его помощью предприниматели могут в электронном виде вести документооборот, получать консультации и подавать заявки на профилактические визиты. Всего им доступно 156 форм документов.

Сервис доступен в размере госуслуг «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность». Результат поданных заявлений поступает в личный кабинет.

Жители Подмосковья могут быстро и удобно получать госуслуги в электронном виде благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».