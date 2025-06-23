Сегодня 10:43 Предприниматели Подмосковья подали 32 тысячи заявов через комплексный онлайн-сервис Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области» / Медиасток.рф
Предприниматели Подмосковья подали более 32 тысяч заявок в рамках комплексного онлайн-сервиса для взаимодействия с контрольными органами. Из них более семи тысяч заявлений поступило с начала этого года.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис заработал три года назад. С его помощью предприниматели могут в электронном виде вести документооборот, получать консультации и подавать заявки на профилактические визиты. Всего им доступно 156 форм документов.
Сервис доступен в размере госуслуг
«Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность». Результат поданных заявлений поступает в личный кабинет.
Жители Подмосковья могут быстро и удобно получать госуслуги в электронном виде благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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