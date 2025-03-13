Предприниматели Подмосковья подали 280 заявок на федеральный конкурс «Создай НАШЕ»
Свыше 280 подмосковных предпринимателей подали заявки на участие в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ». Регион вошел в топ самых активных, опередив Краснодарский край и Башкирию.
Всего на конкурс подали свыше семи тысяч заявок, что на 30% больше показателей прошлого года. Это предприниматели в возрасте от 14 до 28 лет. В финале выберут 30 лучших проектов, авторы которых получат по одному миллиону рублей и право на участие в акселерационной программе.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, рост количества заявок говорит о популярности предпринимательской деятельности у молодежи.
«Ребята верят в свои идеи, ищут возможности для старта, готовы учиться и доводить проекты до практической реализации. Поэтому специальные образовательные программы, финансовые меры поддержки и развития для начинающего бизнеса становятся все более востребованы», — сказал он.
Исаевич добавил, что каждый участник конкурса пройдет обучение по основам предпринимательской деятельности и разработает свой бизнес-проект.
На конкурсе также присудят специальные номинации от крупнейших компаний страны.
В региональном Мининвесте добавили, что проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства.