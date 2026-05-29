Предприниматели Подмосковья подали 1,7 тысячи онлайн-заявок на субсидии с января

Предприниматели Подмосковья могут онлайн подать заявку на получение субсидий. Сделать это можно на региональном портале. С начала года услугой воспользовались более 1,7 тысячи раз.

Как рассказали в областном Мингосуправления, в рамках госуслуги можно подать заявку на получение субсидии, предоставить отчетность и заключить дополнительное соглашение.

Сервис доступен в раздере «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель оброащения и подходящий случай, а также указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет на региональном портале.