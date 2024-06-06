Предприниматели Подмосковья организовали литературный флешмоб ко дню рождения Пушкина

Подмосковные предприниматели запустили флешмоб, приуроченный к 225-летию Александра Пушкина, и записали видеоролик, в котором прочитали фрагменты глав из «Евгения Онегина». Присоединиться к флешмобу могут все желающие, разместив видео в своих соцсетях и поставив хештег проекта #предпринимателичитаютпушкина.

Указом президента Российской Федерации 2024 год объявлен в нашей стране Годом Пушкина. В Чехове есть усадьба Лопасня-Зачастьевское — в ней выросли внуки поэта. 18 июня здесь состоится Светский литературный салон «Предприниматели читают Пушкина».

Лучшие участники флешмоба смогут принять участие в литературном салоне, а также получат возможность прочитать стихи Александра Сергеевича в атмосфере старинной дворянской усадьбы. Оставить заявку на участие можно по телефону: 8 (926) 331-12-24.

Ранее старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов на полях форума рассказал об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям.

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