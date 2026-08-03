Вебинар о выходе на рынок Таиланда проведут в Подмосковье 3 августа

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей региона принять участие в онлайн-вебинаре «Час с Торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Таиланд». Мероприятие состоится 4 августа и будет посвящено вопросам выхода подмосковных компаний на рынок Таиланда.

Вебинар организован для субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в развитии экспортного направления и поиске новых зарубежных рынков сбыта. Спикером выступит Торговый представитель Российской Федерации в Королевстве Таиланд Юрий Лыжин.

На встрече участникам расскажут о текущей экономической ситуации в Таиланде, основных направлениях торговли, возможностях для российского бизнеса, существующих рисках при работе на рынке страны и мерах поддержки, которые оказывает Торговое представительство.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно до 3 августа включительно на сайте. Начало вебинара — в 10:00.

Актуальная информация о мероприятиях Фонда поддержки ВЭД Московской области размещена на сайте. Необходимо уточнять даты проведения мероприятий, поскольку они могут измениться по независящим от Фонда причинам.

Подробнее о мерах поддержки экспортеров Подмосковья можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».