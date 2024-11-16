Предприниматели из Раменского вышли в финал конкурса «Нежный грант»

Финал Всероссийского конкурса для женщин-предпринимателей «Нежный грант» состоится в Красногорске 26 ноября. Раменский городской округ там представят пять участниц.

Муниципальный этап конкурса «Нежный грант» прошел в Раменском 24 октября. Жюри оценивало креативность и уверенность участниц, а также глубину раскрытия темы проектов.

По словам лидера союза «Содействие женскому предпринимательству» по Раменскому городскому округу Людмилы Поповой, судьям было сложно выбрать лучших. Победить в муниципальном этапе конкурса должны были трое, но президент Союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева учредила две дополнительные премии.

Победителями стали Анна Старостина с проектом «Раменские ириски», Елена Гилунова и ее Центр рукоделия и творчества, Татьяна Лазарева и ее компания «Талантум», а также два фотографа Юлия Демкина и Рузана Неверова.

«Я шла на конкурс с целью победить, потому что мне нужны деньги на развитие проекта. Хочу приобрести холодильное оборудование, чтобы увеличить свою производительность», — поделилась участница конкурса Анна Старостина.

Как отметила лидер Союза «Содействие женскому предпринимательству» по Раменскому городскому округу Людмила Попова, цель конкурса — популяризация женского предпринимательства. Благодаря этому мероприятию новые перспективные проекты могут получить поддержку и продвижение.

Отметим, что организаторами конкурса выступил российский «Союз содействия женскому предпринимательству». Его проводят при поддержке правительства Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

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