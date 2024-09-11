Предприниматели из Пушкино арендовали 3 льготных земельных участка за 2 года

За последние два года по программе «Земля за 1 рубль» предприниматели Пушкинского городского округа заключили три договора аренды земельных участков. Программы поддержки бизнеса, а также темы ремонта теплосетей к отопительному сезону и обновления подъездов обсудили на совещании под председательством губернатора Подмосковья.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие во встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На совещании затронули темы господдержки малого и среднего предпринимательства, обсудили модернизацию теплосетей в округе и ремонт подъездов.

Сейчас в Пушкинском насчитывают 16 614 малых и средних предприятий, а число самозанятых достигло 28 198 человек. В городском округе разработали программу «Предпринимательство» на 2023–2027 годы. По ней малому и среднему бизнесу частично компенсируют расходы на покупку и лизинг оборудования.

В городском округе Пушкинский обновляют сети теплоснабжения. Дома в муниципалитете готовят к отопительному сезону: всего в округе работает восемь муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 52 управляющие компании.

Все сто подъездов, которые включили в план ремонта, обновили в Пушкинском городском округе.

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