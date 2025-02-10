Предприниматели из Подмосковья заключили 190 экспортных контрактов в 2024 году

Предприниматели из Подмосковья в 2024 году заключили рекордное количество экспортных контрактов. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона уточнили, что это произошла при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

В Перми ранее прошла Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта. На мероприятии представили рейтинг региональных центров за прошлый год. Организация из Подмосковья заняла 2-е место среди всех субъектов РФ. Ее отметили в номинациях «Бюджетная эффективность» и «Кит цифровизации».

«В 2024 году Фонд поддержки ВЭД Московской области достиг рекордных показателей и помог региональным компаниям заключить более 190 экспортных контрактов на общую сумму свыше 137 миллионов долларов. Всего поддержку получили более 1300 предприятий Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Участники конференции также подвели итоги работы за год, обсудили направления дальнейшей работы и поделились мнениями о способах решения проблем, с которыми столкнулся бизнес.