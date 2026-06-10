Предприниматели из Подмосковья победили на всероссийской премии

Представители Московской области вошли в число победителей и лауреатов Всероссийской премии «Предприниматель года 2025». Торжественная церемония закрытия прошла на площадке инновационного кластера «Арт.Техноград» на ВДНХ.

Оргкомитет зафиксировал рекордное количество заявок — 646 от предпринимателей из 77 регионов России. По итогам отбора экспертный совет, в состав которого вошли первые лица ведущих российских компаний, определил 135 финалистов в 30 номинациях.

Среди победителей конкурса от Московской области — ООО «Ароматы тайги» (Алексей Васильев) в номинации «Сельское хозяйство», ООО «Устюггазсервис» (Виктор Чучин) в категории «Социально-ответственный бизнес», ООО «Сетиом» (Иван Шмидт) в номинации «Строительство», а также ООО «ИПК „Индустрия“ (Алексей Якубовский), признанное лучшим в категории „Импортозамещение и локализация“.

Лауреатами премии стали сразу несколько представителей Подмосковья. В номинации «Консалтинг» отмечены ООО «Юридическая компания „Главбух“ (Ксения Веткина) и ООО „ГОА“ (Елена Сафонова). В категории „Импортозамещение и локализация“ лауреатом стала компания ООО „Харц Лабс“ (Павел Сергеев).

В числе награжденных также ИП Дарья Филиппова в номинации «Сфера услуг. Дети», ИП Любовь Хатамова в номинации «Женское предпринимательство», ООО «Проинжиниринг» (Сергей Шаталов) в номинации «Производство» и ООО «Вим Тех» (Никита Шевченко) в категории «Креативная индустрия».

Организатором премии выступает Ассоциация предпринимателей. Все лауреаты и победители доступны на сайте премии.

Узнать о мерах поддержки бизнеса, инвестиционных возможностях и подобрать площадку для реализации проекта в Московской области предприниматели могут на инвестиционном портале региона. Поддержка бизнеса в регионе реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».