Предприниматели из Подмосковья прошли курс по продажам на маркетплейсах

Предприниматели и самозанятые из Подмосковья прошли бесплатный курс по продажам на маркетплейсах. Они узнали о возможностях современных онлайн-площадок и получили навыки для расширения своего дела.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, обучение организовал центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта. Участники курса посетили пять занятий, где им рассказали о стратегии онлайн-торговли, способах продвижения и применении аналитических инструментов. Они научились работать с крупными платформами, среди которых Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие.

Спикерами обучения стали основатель производства электроники Алена Бурмистрова и специалист по продвижению на Wildberries Антон Ланцов.

Предприниматели получили практические навыки для расширения бизнеса и снижения рисков с использованием онлайн-площадок.

В министерстве напомнили, что с 29 ноября по 1 ноября в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье». На нем проведут деловую программу и выставку-ярмарку. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Подмосковные предприниматели могут получить несколько видов поддержки. Вся информация об этом размещена на инвестиционном портале региона.