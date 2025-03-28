Предприниматели из Одинцова поучаствуют во всероссийском опросе работодателей

Министерство труда и социальной защиты России проведет всероссийский опрос работодателей с 1 апреля по 15 июня 2025 года. Специалисты из Одинцовского округа также примут в нем участие.

Цель опроса — определить потребности экономики в кадрах на 2026–2032 годы. Мероприятие позволит выяснить, какие специалисты востребованы сейчас и будут нужны в будущем.

Стоит отметить, что на основе полученных данных будут разрабатываться планы по набору студентов в учебных заведениях. Например, в прошлом году в опросе участвовали 260 тысяч предприятий, работающих более чем с 22 миллионами человек.

Чтобы участвовать в опросе, работодателям нужно зарегистрироваться на сайте https://prognoz.vcot.info. Здесь будут доступны бесплатные обучающие курсы по заполнению форм и использованию классификаторов.

Вопросы по опросу можно задать по телефону: 8 (4967) 57 27 66.