Предприниматели из Домодедова представили свои товары на форуме по бизнесу

Участниками форума «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» стали 59 предпринимателей из Московской области. Городской округ Домодедово на мероприятии представили три предпринимательницы.

Форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» состоял из двух этапов. В первый день организовали деловую программу с участием бизнес-экспертов. Во второй и третий прошла выставка-ярмарка региональных производителей. Мероприятие посетили около 20000 гостей.

Товары собственного производства на выставке продемонстрировали 59 предпринимателей из Московской области. В их числе — три участницы из Домодедова.

Мария Филимонова представила леденцы без сахара, пастилу, фруктовые чипсы и чайные сферы. Анна Погонина показала участникам и гостям уникальный ремесленный шоколад, конфеты и мягкую карамель собственного изготовления. Владелица домашней мастерской Анна Улыбина презентовала ароматические свечи, диффузоры и парфюмерию.

Участники выставки получили новые знания, обменялись опытом, нашли партнеров, единомышленников и клиентов.

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