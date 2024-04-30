Предприниматели из Химок станут участниками проекта «Мой Бизнес» | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 18:26 Предприниматели из Химок станут участниками проекта «Мой Бизнес» Пресс-служба администрации городского округа Химки

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В городском округе Химки стартовал прием заявок для предпринимателей, желающих воспользоваться услугами Центра «Мой бизнес». Инициатива направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых.

Центр «Мой бизнес» предлагает широкий спектр услуг, начиная от регистрации товарных знаков и сертификации продукции, до помощи в создании рекламы и сайтов. Предприниматели также могут получить консультации по кредитованию, налогообложению и бухгалтерскому учету, а также пройти обучение по предпринимательству.

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«Центр „Мой бизнес“ — это уникальная возможность для всех, кто хочет развивать свой бизнес в Подмосковье. Сайт центра прост и удобен в использовании, что делает процесс получения поддержки максимально доступным», — подчеркнул Артур Каримов, муниципальный депутат.

Заявки на получение услуг можно подать как онлайн через инвестиционный портал Московской области, так и лично в офисе Центра, работающем по принципу «одного окна».

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