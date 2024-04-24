Предприниматели Химок собрали более 1,5 тонны гумпомощи в зону СВО | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 19:03 Предприниматели Химок собрали более 1,5 тонны гумпомощи в зону СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Представители бизнес-сообществ городского округа Химки вместе с муниципальными депутатами и жителями собрали свыше 1,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Военнослужащим передали продукты, маскировочные сети, инструменты и спецоборудование.

Бойцы также получают самодельные открытки и письма от школьников. Такие памятные подарки напоминают военнослужащим о родном доме. С начала года химкинские школьники написали более тысячи писем для участников специальной военной операции.

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«Собрали только самое необходимое для наших ребят. Хочу отдельно поблагодарить члена Торгово-промышленной палаты Московской области „МГМ Логистик“ за предоставление автомобилей для доставки грузов, а также отметить тех, кто помогает и не остается в стороне — это наши жители Химок, волонтеры и активисты. Мы гордимся нашими бойцами и ждем домой», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Присоединиться и помочь бойцам может любой желающий. Пункт сбора находится в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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