Предприниматели Балашихи помогут повысить квалификацию молодежи округа

В Балашихе состоялась встреча заместителя главы городского округа Ирины Шведовой с местными предпринимателями. Формат открытого диалога позволил обсудить ключевые вопросы, волнующие бизнес-сообщество: налоговые задолженности, меры поддержки и создание новых рабочих мест.

Ирина Шведова представила проект «Моя карьера с Единой Россией», который открывает перспективы для молодых специалистов. Программа включает обучение востребованным профессиям, стажировки на предприятиях и помощь в трудоустройстве. Особое внимание уделили сотрудничеству между бизнесом и образовательными учреждениями для подготовки квалифицированных кадров, способных отвечать запросам современного рынка.

«Мы стремимся не только решать текущие проблемы, такие как налоговая задолженность, но и создавать условия для устойчивого развития бизнеса. Проект „Моя карьера с Единой Россией“ объединяет усилия власти, бизнеса и образования, чтобы обеспечить молодежи перспективы, а предприятиям — профессионалов», — подчеркнула координатор проекта Ирина Шведова.

В ходе встречи предприниматели и власти обсудили шаги по улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров и развитию социального партнерства. Бизнес-сообщество выразило готовность активно участвовать в совместных инициативах, направленных на укрепление экономики региона.