Предпринимателей в Подольске наградили за особый вклад в развитие округа

Заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов и первый заместитель председателя Совета депутатов Любовь Ушанева вручили муниципальные награды представителям бизнес-сообщества за особый вклад в развитие округа, а также в связи с Днем российского предпринимательства. Мероприятие объединило свыше 150 участников.

Глава Подольска Григорий Артамонов подчеркнул, что в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева реализуют различные меры поддержки предпринимателей, и большую роль в этом играет Общероссийская общественная организация «Опора России».

«„Опора России“ — сообщество, которое объединяет, дает возможность быть услышанными, влиять на изменения и вместе двигаться вперед. Многие бизнесмены активно участвуют в его работе, делятся знаниями, продвигают инициативы, отстаивают интересы дела. Убежден: наше сотрудничество — власти, бизнеса и общественных объединений — откроет дорогу к новым достижениям», — добавил Григорий Артамонов.

Как рассказала председатель «Опоры России» в Подольске Татьяна Яковлева, отделение, которое она возглавляет, на протяжении пяти лет усиливает меры поддержки бизнеса и информирует предпринимателей о городских инициативах.

Председатель Совета депутатов Любовь Ушанева отметила, что в непростое для России время бизнес обеспечивает жителей работой, платит налоги, а также помогает бойцам специальной военной операции. По ее словам, в Подольске 18 тысяч представителей малого бизнеса и 15 тысяч — самозанятых.

Отметим, что на выставке в Доме культуры имени Лепсе, которая проходила в день мероприятия, все желающие могли познакомиться с достижениями предпринимателей округа.