Предпринимателей в Одинцове пригласили на семинар по налоговому законодательству

По инициативе общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей пройдет открытый семинар на тему «Изменения налогового законодательства в 2025 году». К участию приглашают представителей бизнеса в Одинцове приглашают.

На семинаре представители УФНС разъяснят законодательные изменения и помогут предпринимателям найти практическое решение. Семинар пройдет 10 декабря в 11:00 по адресу: Одинцово, Молодежная улица, 32.

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Спикерами выступят начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области Виталий Пыркин, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Давид Никогосян и другие.

Исполняющая обязанности подмосковного бизнес-омбудсмена Наталья Чудакова напомнила, что в общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей всегда можно получить оперативную консультацию и ответы на интересующие их вопросы. Адреса приемных можно найти на сайте.