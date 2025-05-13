Предпринимателей пригласили принять участие в оценке состояния бизнеса в Подмосковье

Комитет по конкурентной политике Московской области с 13 мая по 13 июня проведет опрос по оценке текущего состояния бизнеса в регионе. Участники смогут высказать мнение о ключевых потребностях предпринимателей.

Кроме того, в рамках опроса респонденты назовут факторы, которые препятствуют предпринимательской деятельности в Подмосковье, расскажут о перспективах ее развития, а также оценят изменение процесса ведения бизнеса по сравнению с началом 2025 года.

Участники также смогут выразить свои пожелания и добавить прочие комментарии.

Результаты исследования направят в органы власти и местного самоуправления.

Чтобы принять участие в опросе, следует перейти по ссылке.