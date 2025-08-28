Предпринимателей пригласили на опрос о состоянии бизнеса в Подмосковье

Подмосковный комитет по конкурентной политике проведет опрос о состоянии бизнеса в регионе. Он пройдет с 26 августа по 26 сентября.

Как рассказали в ведомстве, в ходе опроса предприниматели могут поделиться мнением о факторах, препятствующих их работе, а также о потребностях бизнеса и перспективах развития. Респонденты также смогут предложить свои идеи по улучшению условий.

Результаты опросов направят в органы власти и местного самоуправления, чтобы в будущем провести работу по снижению административных барьеров.

Участники могут рассчитывать на полную конфиденциальность своих данных. Результаты исследования предоставят в обобщенном виде.

Опрос доступен по ссылке.