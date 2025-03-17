Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку и сессию о мерах господдержки

На выставке FOOD EXPO 2025 пройдет сессия Корпорации МСП о том, как малому бизнесу расширить рынок сбыта продуктов питания. Мероприятие состоится 19 марта и начнется в 11:45.

Представители Минсельхозпрода Московской области расскажут о мерах господдержки, а эксперты в сфере торговли объяснят, как находить новых покупателей, увеличивать продажи, выходить в торговые сети и участвовать в их аукционах, а также как стать поставщиком региональных «Фермерских островков».

Участие бесплатное по промокоду MPFE4Y от Корпорации МСП. На выставке также можно будет попробовать продукцию, познакомиться с производителями, представителями сети METRO и HoReCa.