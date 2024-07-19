Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку энергетики в Казахстан

Фото: Unsplash

Малый и средний бизнес Московской области пригласили на международную выставку энергетики, электротехники и энергетического машиностроения Powerexpo Almaty. Мероприятие пройдет с 30 октября по 1 ноября в Казахстане.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Организация оплатит аренду площадей, поможет с поиском потенциальных иностранных покупателей и обеспечит техническое сопровождение переговоров.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что выставка Powerexpo Almaty является крупной площадкой для демонстрации оборудования, технологий и услуг в области энергетики.

Участие в международной выставке будет интересным научно-исследовательским и образовательным учреждениям, проектно-конструкторским организациям, производителям и поставщикам оборудования.

Заявку на участие нужно отправить на портал exportmo.ru. Регистрация открыта до 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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