Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку детских товаров в Казахстане

Фото: Медиасток.рф

Подмосковные компании пригласили принять участие в международной выставке «Детство» и «Детская мода» в Казахстане. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности региона с 15 по 17 августа.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, фонд поддержки ВЭД Московской области организует коллективный стенд, где компании смогут представить свою продукцию, а также профинансирует аренду площадей, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также техническое сопровождение переговоров.

На выставке участники смогут представить товары в категориях: «Детская одежда» «Игры и игрушки», «Коляски, манежи, ходунки», «Средства гигиены для детей», «Книги», «Детское питание», «Детское творчество, креатив» и другие.

Подать заявку на участие в выставке можно до 15 июля на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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