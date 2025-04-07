Предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс экспортеров

Российский экспортный центр объявил о начале приема заявок на участие в премии «Экспортер года». Предпринимателей из Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе.

Состязаться будут крупные компании, представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, которые достигли успехов в экспорте товаров и услуг.

Заявку на участие в конкурсе можно оставить по ссылке до 31 мая.

Победителей и призеров определят сначала на уровне федеральных округов, а затем среди участников, которые займут первые места на окружном этапе.

Церемония награждения состоится на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Напомним, в 2024 году по итогам конкурса Московская область стала лучшим экспортером Центрального федерального округа. Почетные призовые места заняли 22 компании из региона.