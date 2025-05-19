Предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский бизнес-марафон

В преддверии Дня российского предпринимательства Минэкономразвития России организует масштабный онлайн-марафон, который пройдет 26 мая 2025 года. Представителей Подмосковья пригласили посетить мероприятие.

Форум соберет на одной цифровой площадке 10 ведущих экспертов — успешных предпринимателей, бизнес-тренеров, представителей образовательных проектов и лидеров отраслей. Ключевые темы этого года: эффективная коммуникация, финансы, маркетинг и цифровая трансформация бизнеса.

«Актуальная информация, совершенствование предпринимательских навыков сегодня стратегически важны для развития любого бизнеса», — заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте бизнесмарафон.рф. Все участники получат доступ к видеозаписям эфиров и дополнительным материалам от спикеров. Прямые трансляции будут доступны в сообществе «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте».

Программа мероприятия включает в себя практические рекомендации, разбор успешных кейсов и дискуссии по самым актуальным вопросам: эффективные маркетинговые стратегии, управление современной командой, финансовое планирование с учетом государственной поддержки, цифровая трансформация и автоматизация бизнес-процессов. Особое внимание уделят реальным историям успеха российских предпринимателей.

В 2024 году первый подобный онлайн-марафон собрал свыше миллиона просмотров, доказав востребованность качественного образования среди российских предпринимателей.