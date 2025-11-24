Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по защите прав бизнеса

Вебинар о защите прав бизнеса в антимонопольном органе пройдет 26 ноября. На него пригласили подмосковных предпринимателей.

Вебинар состоится по инициативе подмосковного бизнес-омбудсмена и управления ФАС России по Московской области. Его посвятят ликвидации административных барьеров, в том числе оспариванию неправомерных действий органов власти и субъектов естественных монополий. Спикерами станут руководители регионального УФАС Кирилл Иванюженко и Алексей Азаренко.

На вебинаре рассмотрят основы антимонопольного законодательства, полномочия профильного органа, контроль торгов и многое другое.

Встречу организуют на площадке TrueConf в 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.