Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по экспорту в Индию

Вебинар «Особенности импорта продукции АПК в Индию» пройдет 26 мая в 10:00. Его организует Российский экспортный центр.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья приглашает производителей принять участие. На вебинаре расскажут, какие товары агропромышленного комплекса сейчас востребованы в Индии, какие правила действуют для ввоза продукции, и какие товары из России можно поставлять, а какие пока нельзя.
Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться онлайн. Всем зарегистрированным отправят запись и материалы, даже если не получится быть на вебинаре в прямом эфире.
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