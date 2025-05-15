Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по экспорту в Индию

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья приглашает производителей принять участие. На вебинаре расскажут, какие товары агропромышленного комплекса сейчас востребованы в Индии, какие правила действуют для ввоза продукции, и какие товары из России можно поставлять, а какие пока нельзя.

Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться онлайн. Всем зарегистрированным отправят запись и материалы, даже если не получится быть на вебинаре в прямом эфире.