Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по экспорту в Азию

Российский экспортный центр и Совет ТПП России по внешнеэкономической деятельности проведут бесплатный вебинар 4 июня с 10:00 до 12:00. Главная тема — экспорт в страны Юго-Восточной Азии.
Как рассказали в Минсельхозе Московской области, во время вебинара эксперты обсудят, как вести бизнес в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Также поговорят о том, как подготовить компанию к выходу на зарубежный рынок, какие направления сейчас наиболее перспективны и какими инструментами можно эффективно продвигать продукцию.
Регистрация на вебинар доступна на официальном сайте.
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