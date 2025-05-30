Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по экспорту в Азию

Как рассказали в Минсельхозе Московской области, во время вебинара эксперты обсудят, как вести бизнес в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Также поговорят о том, как подготовить компанию к выходу на зарубежный рынок, какие направления сейчас наиболее перспективны и какими инструментами можно эффективно продвигать продукцию.

Регистрация на вебинар доступна на официальном сайте.