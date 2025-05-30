Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по экспорту в Азию

В Воскресенске запустили кабельный завод «Белтелекабель»
Фото: В Воскресенске запустили кабельный завод «Белтелекабель»/Медиасток.рф

Российский экспортный центр и Совет ТПП России по внешнеэкономической деятельности проведут бесплатный вебинар 4 июня с 10:00 до 12:00. Главная тема — экспорт в страны Юго-Восточной Азии.

Как рассказали в Минсельхозе Московской области, во время вебинара эксперты обсудят, как вести бизнес в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Также поговорят о том, как подготовить компанию к выходу на зарубежный рынок, какие направления сейчас наиболее перспективны и какими инструментами можно эффективно продвигать продукцию.

Регистрация на вебинар доступна на официальном сайте.

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