Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар об исчислении НДС

Подмосковных предпринимателей пригласили на семинар о практике исчисления НДС при упрощенной системе налогообложения. На нем расскажут о том, как избежать ошибок при расчетах и работать с профильными ведомствами.
Мероприятие пройдет онлайн 27 февраля. Спикерами станут директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов и представитель ведомства Светлана Колобкова.
Как сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на семинаре обсудят начисление НДС, кассовые операции, ведение книг покупок-продаж и многое другое.