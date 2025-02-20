Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар об исчислении НДС

Фото: Unsplash

Подмосковных предпринимателей пригласили на семинар о практике исчисления НДС при упрощенной системе налогообложения. На нем расскажут о том, как избежать ошибок при расчетах и работать с профильными ведомствами.

Мероприятие пройдет онлайн 27 февраля. Спикерами станут директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов и представитель ведомства Светлана Колобкова.

Как сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на семинаре обсудят начисление НДС, кассовые операции, ведение книг покупок-продаж и многое другое.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Мероприятие проведут по инициативе исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Натальи Чудаковой.

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