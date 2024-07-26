Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар об экспорте во Вьетнам

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Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар «Экспорт промышленной продукции во Вьетнам». Мероприятие состоится 1 августа. Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

На вебинаре обсудят особенности экспорта во Вьетнам, сертификацию продукции, логистику и оплату через третьи страны. Спикером выступит федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Дмитрий Васенин.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 18:00 30 июля.

Напомним, фонд также предоставляет бесплатные или софинансированные услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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