Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о защите авторских прав

Вебинар о защите авторских прав на маркетплейсах проведут для подмосковных предпринимателей 7 ноября. Он состоится по инициативе бизнес-омбудсмена и адвокатской палаты региона.

Продажа товаров на маркетплейсах имеет много преимуществ для предпринимателей. Она позволяет расширить географию и быстро проверить спрос. При этом недобросовестные продавцы могут распространять поддельную продукцию и использовать чужой контент. Защите интеллектуальной собственности посвятят очередной вебинар управления уполномоченного.

«Поэтому важно защищать свои товарные знаки, патенты и авторские права, а также соблюдать права других. Понимание объектов интеллектуальной собственности и своевременное оформление прав помогут минимизировать риски и обеспечить безопасное развитие бизнеса на маркетплейсах», — отметили в ведомстве.

Спикером встречи станет бизнес-юрист, специалист по регистрации товарных знаков, борьбе с контрафактом и защите интеллектуальной собственности Алена Харитонова. Она расскажет о частых нарушениях со стороны продавцов, ответственности за нарушения и многом другом.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.