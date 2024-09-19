Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о выходе на белорусский рынок

Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар «Час с торговым представителем РФ в Республике Беларусь». Мероприятие состоится 30 сентября.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Организаторы отмечают, что вебинар ориентирован на малый и средний бизнес, интересующийся выходом на белорусский рынок и поддержкой со стороны торгового представительства.

Спикерами станут торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев и эксперты, которые обсудят поддержку экспорта, налоговое законодательство и особенности работы на белорусских рынках.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 10:00 до 11:30. Чтобы присоединиться к мероприятию,. необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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