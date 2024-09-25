Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о внешней торговле с Турцией

Для компаний Московской области, занимающихся экспортом, пройдет бесплатный вебинар Российского экспортного центра под названием «Турция: Экспортные возможности и вызовы». Мероприятие состоится 1 октября 2024 года в 10:00.

Эксперты РЭЦ в Турции расскажут о наиболее перспективных направлениях, эффективных способах взаимодействия с турецкими партнерами и торговых барьерах, а также поделятся своим опытом. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

В министерстве сельского хозяйства Московской области отметили, что участие в таких мероприятиях помогает предпринимателям развивать экспортный потенциал и укреплять позиции на международном рынке.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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