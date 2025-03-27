Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о важности сервисной культуры

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о построении сервисной культуры в компании. Им расскажут о важности клиентоориентированности и причинах возможной потери дохода.

Вебинар пройдет 2 апреля при организации центра «Мой бизнес», рассказали в региональном Мининвесте. Участникам расскажут о том, почему бизнес может терять доход из-за плохого клиентского сервиса.

«Они также познакомятся с принципами создания лучшего сервиса, исследуют уровень клиентоориентированности руководителей и инструменты для формирования сервисной культуры. Спикером выступит бизнес-тренер, эксперт по корпоративному обучению, психолог Вера Уголькова», — сообщили в ведомстве.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.

Больше информации о программах обучения и тренингах для предпринимателей размещено на инвестиционном портале.

Мероприятие проведут в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».