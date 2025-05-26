26 мая 2025 17:02 Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о развитии креативных индустрий Фото: Губернатор навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский» / Медиасток.рф
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о развитии креативных индустрий в России. Он пройдет 27 мая в 12:00.
Как рассказали в областном Мининвесте, на вебинаре расскажут об актуальном состоянии креативных индустрий, тенденциях и изменениях, а также о перспективах развития. Спикером станет генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.
Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Зарегистрироваться на него можно
по ссылке.
Узнать больше о планируемых вебинарах и тренингах для предпринимателей можно
на инвестиционном портале Подмосковья.
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