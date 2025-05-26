Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о развитии креативных индустрий

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о развитии креативных индустрий в России. Он пройдет 27 мая в 12:00.

Как рассказали в областном Мининвесте, на вебинаре расскажут об актуальном состоянии креативных индустрий, тенденциях и изменениях, а также о перспективах развития. Спикером станет генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Узнать больше о планируемых вебинарах и тренингах для предпринимателей можно на инвестиционном портале Подмосковья.