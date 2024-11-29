Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о работе с маркетплейсами

Бесплатный вебинар для предпринимателей Подмосковья «Мегамаркет. Как выйти на маркетплейс с нуля» пройдет 19 декабря. Мероприятие проведут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступят центр «Мой бизнес» Московской области и маркетплейс «Мегамаркет».

На вебинаре расскажут о трендах развития маркетплейсов, дадут пошаговый план выхода на «Мегамаркет» и раскроют инструменты для продвижения товаров. Также участники узнают о бонусах, доступных при работе с площадкой.

Начало в 11:00. Участие бесплатное, требуется регистрация на сайте. Регистрация будет доступна до начала вебинара.