Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о производстве напитков

Производителей безалкогольных напитков из Подмосковья приглашают на обучающий онлайн-вебинар, организованный Союзом производителей соков, воды и напитков совместно с агентством «Нильсен» и при поддержке Минсельхоза Московской области. Мероприятие пройдет 4 декабря в 10:00.

Программа включает выступления экспертов отрасли, которые обсудят законодательные изменения, ключевые тренды на рынке безалкогольных напитков и возможности для роста. Участники также смогут задать все интересующие вопросы.

Вебинар для производителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов пройдет 4 декабря в 10:00. Регистрация доступна по ссылке, а подробная программа — на сайте.