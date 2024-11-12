Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о производстве напитков

Производителей безалкогольных напитков из Подмосковья приглашают на обучающий онлайн-вебинар, организованный Союзом производителей соков, воды и напитков совместно с агентством «Нильсен» и при поддержке Минсельхоза Московской области. Мероприятие пройдет 4 декабря в 10:00.
Программа включает выступления экспертов отрасли, которые обсудят законодательные изменения, ключевые тренды на рынке безалкогольных напитков и возможности для роста. Участники также смогут задать все интересующие вопросы.
Вебинар для производителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов пройдет 4 декабря в 10:00. Регистрация доступна по ссылке, а подробная программа — на сайте.
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