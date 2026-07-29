Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о правовых рисках для бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Для предпринимателей Подмосковья 5 августа пройдет вебинар «Профилактика уголовно-правовых рисков через медиацию». Участники узнают, как избежать распространенных ошибок на начальных этапах процессуальных и следственных действий.

Слушателям расскажут, в каких случаях конфликт можно урегулировать с помощью переговоров и каким образом медиация помогает предотвратить его дальнейшую эскалацию.

Во воеия онлайн-встречи рассмотрят применение медиации на стадии доследственной проверки и в рамках уголовного судопроизводства, условия прекращения уголовного дела при примирении сторон, вопросы возмещения ущерба и взаимодействия со следственными органами.

Отдельное внимание уделят практическим задачам и способам предотвращения перехода деловых споров в уголовно-правовую сферу.

Спикером выступит адвокат и медиатор Денис Зверев.

Вебинар проведут в рамках проекта «Медиативная среда», который реализуют уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с региональной Торгово-промышленной палатой и Центром медиации региона.

Зарегистрироваться можно по ссылке.