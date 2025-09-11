Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о правилах обращения с ТКО

Фото: Экскурсия для студентов ГУУ на подмосковном комплексе по переработке отходов / Медиасток.рф

Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экологических требованиях к предприятиям. На нем расскажут о правилах сбора и утилизации мусора, заключении договоров на вывоз ТКО и многое другом.

Как рассказали в региональном Мининвесте, мероприятие пройдет 18 сентября на площадке TrueConf при поддержке бизнес-омбудсмена региона.

Вебинар направлен на повышение правовой грамотности предпринимателей и обеспечение готовности предприятий к выполнению норм природоохранного законодательства. Участникам расскажут об актуальных требованиях к обращению с отходами, определении класса их опасности, порядок складирования и сортировки, а также об особенностях заключения договоров на вывоз.

Кроме того, на встрече рассмотрят способы определения состава и объема выбросов загрязняющих веществ и многое другое.

«Участие в вебинаре — это возможность получить актуальную информацию о новых экологических требованиях, избежать штрафов и снизить издержки за счет корректного экологического планирования», — отметили в ведомстве.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.