Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о получении статуса МТК

Центр «Мой бизнес» Московской области 26 мая проведет бесплатный обучающий вебинар на тему получения статуса малой технологической компании. Мероприятие проведут в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Экспертом выступит Татьяна Вьюгина — исполнительный директор Международного центра инжиниринга и инноваций.

В рамках онлайн-встречи участники получат подробную информацию о том, что такое малая технологическая компания, как оформить соответствующий статус для своего предприятия и какие меры государственной поддержки доступны для таких организаций.

Чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте. Ссылка для подключения к вебинару придет на электронную почту.

Актуальную информацию о других образовательных мероприятиях для бизнеса — тренингах, вебинарах и обучающих программах — всегда можно найти на инвестиционном портале Московской области.