Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о новых налоговых условиях

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о налоговых условиях в 2026 году. Он состоится 19 февраля в 11:00 на площадке TrueConf.

Вебинар пройдет по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья. На нем рассмотрят все изменения, которые вступили в силу в этом году, а также расскажут о современной системе налогового администрирования, пекрспективы рисков и контроля. Особое внимание уделят взаимодействию с профильными ведомствами и контрагентами в части исчисления НДС плательщиками УСН.

На встрече также обсудят нюансы нового формата функционирования патентной системы налогообложения и особенностям применения АУСН. Специалисты рассмотрят практические кейсы и расскажут о возможных проблемах взаимодействия с банками.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.