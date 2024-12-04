Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о маркировке товаров

В России расширили список товаров, для продажи которых требуется проверка кодов маркировки. Это необходимо для подтверждения подлинности продукции и борьбы с контрафактом. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья приглашает предпринимателей на онлайн-встречу, посвященную правилам маркировки товаров. Мероприятие пройдет 5 декабря в 12:00.
Руководитель проекта «Честный знак» Игорь Визгин расскажет, как настроить кассовые программы и избежать нарушений. Регистрация доступна через форму на сайте проекта.
С 1 ноября обязательной проверке подлежат обувь, БАДы, антисептики, фотоаппараты, шины, одежда, парфюмерия и другие товары лёгкой промышленности. Участники оборота должны настроить кассы на автоматическую отправку кодов в систему «Честный знак». Без успешной проверки продажа таких товаров запрещена.
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