Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о маркировке товаров

В России расширили список товаров, для продажи которых требуется проверка кодов маркировки. Это необходимо для подтверждения подлинности продукции и борьбы с контрафактом. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья приглашает предпринимателей на онлайн-встречу, посвященную правилам маркировки товаров. Мероприятие пройдет 5 декабря в 12:00.