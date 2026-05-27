Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о корпоративной коммуникации

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

В Подмосковье 3 июня пройдет очередной вебинар проекта «Медиативная среда», посвященный вопросам деловой коммуникации и противодействия манипуляциям на рабочем месте. Онлайн-встреча начнется в 11:00 и будет ориентирована на предпринимателей, руководителей компаний и специалистов, работающих с корпоративными конфликтами.

Проект реализуют в рамках соглашения между уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области, Торгово-промышленной палатой и Центром медиации региона.

Главной темой вебинара станут манипуляции в корпоративном общении и способы противодействия им. Участникам расскажут, как распознавать скрытое давление и деструктивные сценарии взаимодействия внутри коллектива, а также объяснят, каким образом подобные процессы влияют на атмосферу в компании, отношения между сотрудниками и эффективность бизнеса.

Полученные знания помогут предпринимателям выстраивать более прозрачную систему коммуникации в командах, эффективнее управлять внутренними конфликтами и снижать риски напряженности в коллективе.

Спикером выступит Сергей Хаванский — кандидат юридических наук, юрист, психолог-характеролог, тренер медиаторов и соучредитель образовательного центра «Диалог ПРО».

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация через онлайн-форму.