Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о безопасности бизнеса
Вебинар для предпринимателей проведут в Подмосковье по инициативе бизнес-омбудсмена и адвокатской палаты. Он пройдет 5 марта и будет посвящен мерам организации безопасности с точки зрения уголовного процесса. Специалисты расскажут о том, как избежать обвинений в мошенничестве при ведении бизнеса.
Спикерами станут почетный адвокат Подмосковья, председатель научно-консультативного совета центра «Бизнес против коррупции» Лев Лялин, а также адвокат областной коллегии адвокатов, эксперт Pro-bono, представитель центра «Бизнес против коррупции» Дмитрий Наговицын.
На вебинаре рассмотрят меры по организации безопасности бизнеса, включая работу с персоналом, обращение с финансами и компьютерную грамотность. Участникам расскажут о мошеннических схемах, юридическом сопровождении и способах избежать проблем.
Зарегистрироваться можно по ссылке.