Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о безопасности бизнеса

Вебинар для предпринимателей проведут в Подмосковье по инициативе бизнес-омбудсмена и адвокатской палаты. Он пройдет 5 марта и будет посвящен мерам организации безопасности с точки зрения уголовного процесса. Специалисты расскажут о том, как избежать обвинений в мошенничестве при ведении бизнеса.