Предпринимателей Подмосковья пригласили на тренинг по продажам 12 июля

Тренинг «Продажи товаров и услуг через личный бренд самозанятого» пройдет 12 июля. Мероприятие предназначено для предпринимателей, а принять участие в нем можно абсолютно бесплатно.

Занятие организовано региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе тренинга рассмотрят эффективные стратегии продаж, помогающие понимать принятие клиентом решений о покупке. Также будет обсуждаться тема самопрезентации и презентации продукта, выявления потребностей и способы преодоления возражений.

Участники узнают, как повысить ценность своих услуг и товаров, чтобы клиенты были готовы платить больше. Ведущим тренинга станет эксперт в развитии команд и командного взаимодействия, а также консультант по управлению Ольга Прохорова.

Мероприятие пройдет 12 июля в коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» в Москве. Начало в 11:00, продолжительность — четыре часа. Участие бесплатное, однако необходимо зарегистрироваться до 09:00 12 июля по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».