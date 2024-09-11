Предпринимателей Подмосковья пригласили на строительную выставку в Саудовской Аравии

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в 34-й международной строительной выставке Saudi Build. Она пройдет в Эр-Рияде с 4 по 7 ноября, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Saudi Build — крупнейшая строительная выставка на Ближнем Востоке, охватывающая широкий спектр тем, связанных со строительством и промышленностью: строительные материалы, технологии, отопление, вентиляция и многое другое.

На выставке будут представлены алюминий, двери, фасады, стекло и окна. Заявку на участие можно подать на сайте до 15 сентября.

Напомним, фонд покрывает расходы на аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного стенда, поиск иностранных покупателей и лингвистическое сопровождение. Транспортные и командировочные расходы участники оплачивают самостоятельно.

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