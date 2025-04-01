Предпринимателей Подмосковья пригласили на серию вебинаров о маркировке товаров

В апреле официальный регулятор национальной системы «Честный знак» оператор ЦРПТ проведет серию вебинаров о маркировке товаров. Предпринимателей из Подмосковья пригласили принять участие в образовательных мероприятиях.

На предстоящих вебинарах слушатели узнают о работе системы маркировки, позволяющей предотвратить продажу контрафактной и просроченной продукции посредством автоматической блокировки таких операций на кассе.

Эксперты подробно разъяснят порядок обязательных проверок, особенности работы системы онлайн и офлайн, а также расскажут об изменениях, касающихся 13 категорий товаров, которые начали действовать с 1 марта. Спикерам можно будет задать вопросы.

Первое онлайн-мероприятие состоится 3 апреля в полдень, ссылка для регистрации уже активна. Дополнительные вебинары запланированы на 10, 17 и 24 апреля.