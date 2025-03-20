Предпринимателей Подмосковья пригласили на семинар по выпуску органических товаров

Онлайн-семинар для предпринимателей из Подмосковья о производстве органической продукции пройдет 3 апреля. Мероприятие проведут специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с коллегами из Роскачества.

В рамках семинара «Производство органической продукции: новые возможности для АПК» участники смогут узнать о развитии производства органической продукции в России, процедуре сертификации, экспортном потенциале, а также мерах поддержки.

Спикеры также разберут успешные примеры выпуска товаров.

Мероприятие начнется в 11:00. Для участия необходимо подать заявку до 31 марта. После регистрации на электронную почту придет ссылка на конференцию.